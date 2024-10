KKTC’nin ilk özel yayın kuruluşu First FM 28 yaşında

KKTC’nin ilk özel yayın kuruluşu First FM’in 28’inci kuruluş yıl dönümü, yarın akşam Girne Uptown Büyük Anadolu Hotel’de düzenlenecek resepsiyonla kutlanacak.

First FM’in de bağlı olduğu Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, gün nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm halkı resepsiyona davet etti.

Birinci mesajında, “Bugün Kıbrıs Türk halkı için gerçekten çok önemli bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel yayın kuruluşu ilk özel radyosu First FM’i hayata geçirmemizin üzerinden tam 28 yıl geçti ve tam 28 yıldır bu radyo hiç susmadı” dedi.





-Birinci: “First FM bir milat... Enformasyon izolasyonunun kırıldığı önemli bir devrimin de adı”

First FM’in bir milat ve enformasyon izolasyonunun kırıldığı önemli bir devrimin de adı olduğunu kaydeden Birinci, bugün 28 yıldır olduğu gibi 90.0 frekansında aralıksız olarak yayınlarına devam eden First FM’de bir çok gencin yetiştiğini ve bugün bu meslekte önemli mevkilerde yer aldıklarını ifade etti. Birinci mesajına şöyle devam etti:

“Bağımsız gökkuşağı gibi tüm renkleri temsil eden herkese söz hakkı veren ve yediden yetmişe halkımıza radyo yayıncılığının en iyisini sunmaya çalışan First FM ailesi olarak, bizleri destekleyen değerli dinleyicilerimize yürekten teşekkür ederiz.

Ayrıca gelmiş geçmiş tüm çalışanlarımıza en içten sevgilerimi teşekkürlerimi sunuyorum. Vefat edenleri rahmetle, saygıyla anıyorum.”





-“Bu gurur hepimizin”

KKTC’nin ilk özel radyosu First FM’in, ilk günkü heyecanı, ilkeleri ve kararlılığıyla Birinci Medya Kurumu’nun ilk yayın kuruluşu olarak sesini duyurmaya devam edeceğini belirten Birinci, şunları kaydetti:

“Bu vesileyle bir kez daha 1 Kasım Cuma akşamı Girne Uptown Büyük Anadolu Hotel’de yapacağımız resepsiyona, bu büyük buluşma ve kutlamamıza tüm halkımızı davet ediyorum.

28 yıldır özel yayıncılığı başlatan, sürdüren ve demokrasiye katkısını aralıksız koyan olarak bu gururu hep birlikte paylaşmak istiyoruz.

Çünkü bu gurur gerçekten hepimizindir.”