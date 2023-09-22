Karavezirler, SAM yıl sonu etkinliğine katıldı

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin (SAM) yıl sonu etkinliğine katıldı.Değirmenlik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karavezirliler etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni dönemde hayata geçireceği yeni projelerle daha ileriye taşınacağını kaydetti. Başkan Ali Karavezirler, SAM’a katkı sağlayan tüm eğitmenlere, kursiyerlere ve velilere teşekkür etti.Halk dansları ekiplerinden kış döneminde 9-12 yaş arası yeni bir çocuk ekibi oluşturulacağını kaydeden Karavezirler, belediyemizde bir ilk olarak seramik pişirme fırını ve torna bulunduğunu, yeni dönemde yetişkin torna kurslarının da verileceğini ifade etti.Etkinlikte Seramik, Resim ve Ahşap Atölyesi sergi açılışı yapıldı, bale, cimnastik, dans, müzik dinletileri yer aldı.