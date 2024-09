Kalkanlı Yaşam Evi yenilendi

Üstel, yaşlıların geri kalan ömürlerinde çağdaş bir tesiste, huzurlu mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi amacıyla yenilenen yaşam evinin önemine vurgu yaparak, yeni dönemde de istikrarla yeni işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Kalkanlı Yaşam Evi, yenilenerek hizmete açıldı.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yenilenen ve çağdaş bir yapıya kavuşturulan Kalkanlı Yaşam Evi'nin açılışı için düzenlenen törene, Başbakan Ünal Üstel de eşi Zerrin Üstel’le birlikte katıldı.

Açılışta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, bölge milletvekilleri ile diğer yetkililer ve vatandaşlar yer aldı.

Açılış töreni, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaşam evi sakinlerinden Mehmet İslamoğlu’nun gitar eşliğindeki müzik dinletisiyle başladı. Tadilat sürecini anlatan video gösterimi ardından konuşmalar yapıldı.

120 yatak kapasitesine yükseltilen ve odaları klimalı çağdaş bir yapıya kavuşturulan Kalkanlı Yaşam Evi’nde, yaşlılara mutlu bir yaşam sürmesi amacıyla her türlü sağlık ve bakım hizmeti veriliyor. Yaşam alanları, yemekhane, yatak odaları, banyoların tamamen yenilendiği yaşam evinde yaşamını sürdüren yaşlılar, tanıtım videosunda “kendilerine hak ettiği değeri gösteren” tüm yetkilere teşekkür etti.

-Özçınar

Açılış konuşmalarında ilk sözü alan Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, törene katılan herkese teşekkür ederek, yaşlılar için büyük önem taşıyan yaşam evinin, Başbakan Üstel ve Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’nun girişimleriyle yenilendiğini, şimdi de iyi yönetim kadrosuyla yaşlılara ve geleceğe hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da, yaşlılara verdiği öneme vurgu yaparak, göreve başladığı ilk günden buraya geldiğini, sayısız ziyarette bulunduğunu, tadilat sonrasında da burada bir mucize yaşandığını, destan yazıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, nene-dede görmeden büyüdüğünü, o yüzden burada çok büyük duygular yaşadığını anlatarak, Başbakan’a Kalkanlı Yaşamevi’ndeki konuyu anlatınca, Başbakan’ın da hemen hassasiyet gösterdiğini ve buradaki hikayenin böyle başladığını söyledi.

Burayı sürekli ziyaret ettiğini belirterek buradaki insanlarla kan bağı olsun olmasın herkesin ziyaret etmesini isteyen Gardiyanoğlu, yaşam evine destek veren herkese teşekkür etti; “Daha da büyüyüp güçleneceğiz” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Kalkanlı Yaşam Evi’nin yenilenmesinde emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ederek, yaşlılara verdikleri önemi vurguladı.

Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren eksik kalan işler, reformlar ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile de bu konuda her zaman iş birliğinde çalıştıklarını, ülke genelinde her alanda eksik işleri tamamlamak için protokoller yaptıklarını ifade eden Üstel, “Halkımıza ne söz verdiysek, hizmet aşkıyla çalışarak, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğinde hepsini yerine getireceğiz” dedi.

Üstel, yaşlıların geri kalan ömürlerinde çağdaş bir tesiste, huzurlu mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi amacıyla yenilenen yaşam evinin önemine vurgu yaparak, yeni dönemde de istikrarla yeni işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarına da teşekkür eden Üstel, tesisin yaşlılara, ülkeye bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Yaşam Evi yenileme çalışmalarına destek verenlere plaket sunuldu, açılış yapıldı ve yaşam evi gezildi.

Kalkanlı Yaşam Evi, 17 Ocak 2019’da hizmete konulmuştu.