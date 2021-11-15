İskele'de de Cumhuriyet coşkusu yaşandı

KKTC’nin 38. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İskele’de de törenler düzenlendi.İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele’deki törenler Atatürk Anıtı önünde ve Ecevit Meydanı’nda yer aldı.Törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.Atatürk Anıtı önündeki tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören ise Kaymakam, Belediye Başkanı ve Komutanın tören birlikleri ve halkın bayramını kutlaması ile başladı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.TOROSLU: “SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZGÜRLÜĞÜ FARK ETMENİZİ İSTİYORUM”İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu konuşmasında, KKTC’nin 38. Kuruluş yıldönümünü kutladı ve gençlere seslenerek, “Bugün okulunuzdan tedirginlik duymadan çıkıp evlerinize geri dönerken, okul çantanız sırtınızda, belki ayağınızı küçük bir taşa vurup ıslık çalarken, yolda arkadaşlarınızla şakalaşarak okula giderken, sahip olduğunuz özgürlüğü fark etmenizi istiyorum. Atalarımızın bize anlatılan hikayelerindeki gibi kimsenin artık önünüzü kesip ‘nereye gidiyorsun’ diye hesap sormadığını/soramadığını fark edin” dedi.Toroslu Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği ve gönül birliği içerisinde KKTC’ye sahip çıkacaklarını ve KKTC’yi yücelteceklerini de ifade etti.PAŞA: “CUMHURİYETİ SONSUZA DEK YAŞATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Sıdıka Paşa da konuşmasında, KKTC’nin çok zor şartlar altında kurulduğuna dikkat çekti ve Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.YAZICI: “CUMHURİYETİN 38. YAŞINI KUTLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”GKK’dan Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı ise konuşmasında, Cumhuriyet’in, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı verdiği özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğunu belirtti.Konuşmaların ardından İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Mustafa Ata Aydın, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Nur Çalış ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Melek Kara tarafından şiirler okundu.İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu’nun dans gösterilerinin ardından resmi geçit ile tören sona erdi.HURMALAR HALKA İKRAM EDİLDİÖte yandan İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk Plajında bulunan ve geçtiğimiz ay topladıktan sonra istenilen olgunluğa ulaştırarak özel paketlere koyduğu hurmaları, bugün, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan vatandaşlara ikram etti.