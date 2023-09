Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin bu yılki edisyonu bu hafta sonu gerçekleştirildi.Bu yıl “Gençler adanın kalbinde buluşuyor” mottosuyla düzenlenen festivalde, Gönyeli Çemberi binlerce genci ağırladı. Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin Gönyeli Çemberi’nde yapılması festivale daha büyük bir anlam kattı.Gençler Gönyeli Çemberi’ne akın ettiBelediyeden verilen bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi olarak iki geceden oluşan festivale sadece Gönyeli ve Alayköy’den değil adanın her bölgesinden vatandaşlar akın etti.Polis ve belediye işbirliğinde sorunsuz yapıldıFestival öncesinde polis ve Gönyeli Alayköy Belediyesi arasında yapılan istişare sonucunda belirlenen park yerleri ile vatandaşlar sorunsuz bir şekilde festival alanına geldi. Trafik sıkışıklığı oluşmaması için polis ve belediye görevlileri sürekli şekilde kontrollerde bulunarak aksamayı önledi.Amcaoğlu: Gençler için çalışıyoruzGönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu festivalde yaptığı kısa konuşmada, Gönyeli Alayköy Gençlik Festivali’nin bu yıl Gönyeli Çemberi’nde yapılmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek gençler için güzel bir festival hazırladıklarını söyledi.Amcaoğlu, gençler için çalışmaya devam edeceklerini kaydederek “bu ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerimize daha refah bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Muhteşem bir gençlik festivalini başarıyla gerçekleştirdik. Gençlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. KKTC’nin buluştuğu nokta olan Gönyeli̇ çemberinde tüm gençliği buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Festivalin düzenlenmesi yönünde destek olan tüm belediye meclis üyelerime ayrıca festivalin başarıyla ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde büyük rol oynayan belediye çalışanlarıma, polis teşkilatımıza, organizatörümüz Radyo Juke’a ve sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.Festivale katkı koyanlarGönyeli Alayköy Gençlik Festivali’ne katkı koyan kuruluş ve şirketler şöyle: Radyo Juke, Mitoshi co, Turizm Bakanlığı, Concord Hotel, Fly KHY, KKTCELL, Mandella, Beef, Baytech.