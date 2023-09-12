Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali Gönyeli Çemberi'nde Coşkuyla Başlıyor

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali, bu yıl adanın en büyük festivallerinden biri olarak 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen bu heyecan verici etkinlik, adanın kalbi olarak bilinen Gönyeli Çemberi'nde (Concorde Otel önü çim alanda) gerçekleştirilecek.

Gönyeli Çemberi, binlerce genç festival severi ağırlamaya hazırlanıyor. Gönyeli Çemberi'nde, özel sanatçılar, şovlar ve gösterilerle gençler eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Festival, güvenlik ve trafik düzenlemeleri için Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek. Polis ve belediye görevlileri, trafik sıkışıklığını önlemek ve ziyaretçilerin rahatça ulaşabilmesini sağlamak için yeni otopark alanları oluşturacaklar.

Festivalin ilk günü, DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını ile başlayacak. Ardından Erbulut jimnastik gösterisi ve Oğulcan Başarı konseri izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gecenin en büyük konseri ise Türkiye'nin yükselen yıldızı KÖFN ile Bengü tarafından gerçekleştirilecek. Gençler, sevdikleri şarkıları birlikte söyleyerek eğlenecekler.

Festivalin ikinci gününde ise DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayınıyla başlayacak. Maskot gösterisi ve Grup Frekans konseri gibi etkinliklerin ardından, Pamela ve Türkiye'nin sevilen gruplarından İkilem sahne alacak. Gecenin sonunda ise DJ performansları festivali coşkuyla sonlandıracak.

Festival ayrıca gençler için Rodeo ve Cosplay yarışmaları gibi heyecan verici etkinliklerle dolu olacak. Ayrıca aileler için çeşitli aktiviteler ve stantlar da bulunacak.

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali, gençlerin ve ailelerin unutulmaz anlar yaşayabileceği, güvenli ve eğlenceli bir etkinlik olarak 22-23 Eylül tarihlerinde Gönyeli Çemberi'nde gerçekleşecek. Bu muhteşem etkinlik, Türkiye'nin gençlik enerjisini bir araya getirecek ve unutulmaz anılar yaratacak.