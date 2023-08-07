banner913
banner932
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
16 0
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in
19 0
 
Gaziköy, rövanşı da vermedi
Gaziköy, rövanşı da vermedi
607 0
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
30 0
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
44 0
Derinya’da geçişler duracak
Derinya’da geçişler duracak
218 0
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
20 0
banner964

Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanlarına madde bağımlılığı konusunda eğitim

banner476

banner825
Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanlarına madde bağımlılığı konusunda eğitim
banner971

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK), Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında belediye çalışanlarına madde bağımlılığı konusunda eğitim verdi. 

Komisyondan yapılan açıklamaya göre personelin  yanı sıra komisyon ve belediye stajyerlerinin de hazır bulunduğu seminerde, katılımcılar madde ve bağımlılıklarla ilgili detaylı bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı. 

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu başkanlığında sunulan farkındalık seminerinde, her türlü zararlı madde bağımlılıkları ve zararları konusunda katılımcılara kapsamlı bir sunum yapıldı.

Bir sonraki hedeflerinin Gönyeli-Alayköy Belediyesi bünyesinde bağımlılıkla mücadele birimi oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların başlatılması olduğunu belirten Hatipoğlu,  gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve personeline teşekkürlerini iletti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.