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Girne'de “Yeni Yıl Pazarı” kuruluyor

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Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Parkı’nda 4 Aralık Cumartesi günü başlayacak alacak olan “Yeni Yıl Pazarı”nda hediyelik eşya, yeni yıl pastası, cupcake, bisküvi, çikolata, şekerleme, limonata, kahve, oyuncak, kitap, süslemeler ve satışı yapılacak

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Girne'de “Yeni Yıl Pazarı” kuruluyor
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Girne Belediyesi tarafından hediyelik eşya, yeni yıl pastası, cupcake, bisküvi, çikolata, şekerleme, limonata, kahve, oyuncak, kitap, süslemeler ve satışı yapılacak yeni yıl pazarı kurulacak.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Parkı’nda 4 Aralık Cumartesi günü başlayacak alacak olan “Yeni Yıl Pazarı”nda stant  kurmak için başvuruların Girne Belediyesi Kültür İşleri Şubesine verilecek yazılı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisiyle  1 Aralık Çarşamba gününe kadar yapılması gerekiyor.

Aralık ayı boyunca Cumartesi-Pazar günleri gezilebilecek, 15 adet standın yer alacağı pazar, pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ve stant kurmada öncelik derneklere, hayır kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine tanınacak.

Daha detaylı bilgi (0392) 650 0 100  ve 0533 849 89 47 numaralı telefonlardan elde edilebilir.

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