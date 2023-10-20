Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası Pazar günü düzenleniyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) 100. yılı kutlamaları kapsamında TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Pazar günü “100. Yıl Cumhuriyet Okçuluk Kupası” düzenliyor.





Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Mutlu Yarınlar Spor Derneği, Kıbrıs Bilim Zeka Vakfı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği etkinlik, 10.00-16.00 saatleri arasında Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde geleneksel Türk okçuluğu yarışması yapılarak erkek, kadın ve çocuk kategorisinde dereceye girenlere ödüller verilecek. Ayrıca güreş gösterisi, mangala, archery tag, albilom, halat çekme gibi çeşitli oyun stantları kurulacak.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün de ebru, seramik, tokat baskı sanatı stantları ile zenginleştireceği etkinliklere herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının coşkuyla kutlanacağı etkinliklere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 2018 yılından bu yana Kemankeş Projesi kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğunu her yaş kategorisinden yerli ve yabancı yüzlerce kişi ile tanıştırıyor.

