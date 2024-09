Gazimağusa’da “Okul Başlıyor Pazarı” kuruldu

Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlara temin etme fırsatı bulurken, çocuklar da alanda kurulan şişme oyun parkında eğlendi ve gün boyu ücretsiz olarak sunulan dondurma ve yemiş ikramları ile keyifli bir gün geçirdi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Okul Başlıyor Pazarı” bugün Perşembe Pazarı alanında kuruldu.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe katılan aileler, çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlara temin etme fırsatı bulurken, çocuklar da alanda kurulan şişme oyun parkında eğlendi ve gün boyu ücretsiz olarak sunulan dondurma ve yemiş ikramları ile keyifli bir gün geçirdi.

Gazimağusa Belediyesi personelinin yoğun çalışmaları ile birçok bağışçının destek verdiği etkinliği, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ziyaret etti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aileleri ile bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikten elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın, etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesi bir sosyal sorumluluk projesi ile yaptığı katkılardan dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan katkılarla derneğin eğitim odaklı faaliyetlerine destek verilmesinin onur verici olduğunu ifade eden Akın, Şampiyon Melekler’in adlarının ve anısının yaşatılması, onların yarım kalan sportif alandaki başarılarını devam ettirmek maksadı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin her zaman çalışacağını kaydetti. Akın, yapılan bağışlar ve yardımların her kuruşuna kadar eğitim odaklı faaliyetlerde kullanılacağı konusunda kendilerine duyulan güveni hissettiklerini ve onur duyduklarını kaydederek, Şampiyon Melekler’in her zaman yaşatılacağını ve onlar için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Etkinlikte konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, “Okul Başlıyor Pazarı” ile Gazimağusalı’nın bir kez daha güzel bir dayanışma ve birlik olma örneği sergilediğini ifade etti. Bağışçılardan temin edilen birçok okul ihtiyacının bu etkinlikte uygun fiyatlara satışının yapıldığını ifade eden Uluçay, her zaman yanlarında olduğunu ve tüm taleplerde yardımlarını esirgemediğini belirttiği Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmasına da yer verildi. Çavuşoğlu, geçen yıl belediye başkanı Süleyman Uluçay’ın girişimleri ile başlatılan “Okul Başlıyor Pazarı”nın gelenekselleşerek devam etmesi arzusunda olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu tarz etkinliklerin bir motivasyona dönüşmesini dileyerek, okullarda Şampiyon Melekler gibi rol model olan çocukların yetiştirilmesi için aileler, kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, özverili gayret neticesinde bağış yolu ile temin edilen kırtasiye ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin ve buraya gelen katılımcıların bağışlarının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanmasının ve derneğin de birçok çocuğun akademik, toplumsal ve kültürel gelişimlerine destek olmasının kendisi için onur verici bir çalışma olduğunu kaydetti.

“Her zaman bu sürece hep destek vereceğiz ve Şampiyon Melekleri her zaman sevgi ve saygı ile anmaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, Şampiyon Melekleri yaşatmak adına, onların hedeflerini başka bedenlerde yaşatabilmek için de her türlü birlikteliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

2024-2025 Eğitim yılının başlamasına hazır olmak adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak 6 Şubat depreminden sonra ülkede artan farkındalık sayesinde şu anda okullarda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, okullarda yapılan tadilat ve güçlendirme çalışmalarını ülke tarihinde görülmemiş olarak nitelendirdi.

Esas olanın can güvenliği olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, çocukların okullara bağlılığını ve motivasyonunu artırabilmek adına oluşturulan el birliğini herkesin desteklemesi çağrısında bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nin öncülük ettiği bu el birliği çalışmasının birçok çocuğa ışık olacağını belirten Çavuşoğlu, Uluçay’a ve katkı koyan herkese teşekkür etti.