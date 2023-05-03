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Gazimağusa Belediyesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Gazimağusa Belediyesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Kan Bankası işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kan bağışı kampanyası, kan stoklarının korunması ve acil durumlarda ortaya çıkan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla bugün belediye binasında 08.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke genelinde kan bağışı kampanyalarının hayati önemde olduğunu ifade  ederek, “yeterince kan bağışı yapılamadığı için, acil kan ihtiyacı durumunda ciddi sıkıntılar ve hayati tehlikeler meydana gelebiliyor, bu durumların önüne geçmek hepimizin görevidir” dedi.
Herkesin her an kana ihtiyaç duyabileceği gerçeğinin hep hatırlanması gerektiğini söyleyen Uluçay, thalasamia hastalarının düzenli kan ihtiyacı olduğunu, bu sebeple düzenli kan bağışçılarına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Kan vermenin sağlığa faydaları konusunda insanların bilgilendirilmesi ve kan verebilecek kişilerin kampanyalara katılmasının, kan bağışlarını artıracağını söyleyen Uluçay, Belediye çalışanları ile kan bağışı kampanyası yapmaktan ve insan sağlığına destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Uluçay ayrıca, etkinliğe katılan çalışanlara, görev alan hemşirelere ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Yaver

Gazimağusa Devlet Hastanesi Şube Amiri Mustafa Yaver ise, sürekli bir ihtiyaç olan, parayla alınamayan veya farklı bir şekilde temin edilemeyen kanın sağlanması konusunda düzenlenen kampanya için hem bağışçılara, hem de Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay, Mağusa Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve kan bankası çalışanlarına organizasyon ve emekleri için teşekkür etti.
 
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