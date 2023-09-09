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"Fotoğraf sergisi, anıları geleceğe taşıyan arşiv niteliğinde"

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"Fotoğraf sergisi, anıları geleceğe taşıyan arşiv niteliğinde"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyelerinin gerçekleştirdiği Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi’ne katıldı.
 
Tatar, fotoğraf sergisinin, sporun sadece futbol olmadığını, diğer spor dallarının da yer aldığı anıların geleceğe taşındığı bir arşiv niteliğinde olduğunu söyledi.

 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC’de futbol yanında 33 federasyon daha bulunduğunu ifade eden Tatar, alt yapı çalışmaları yanında spor yazarlarının da hizmetleriyle spora yön verebileceğini dile getirdi.
 
Tatar, haksız kısıtlama ve engellemelerden dolayı Kıbrıs Türkü’nün dünyaya sesini duyurmak için spor yazarlarına geçmişte olduğu gibi önemli görevler düştüğünü vurguladı.
 
Geleneksel medya yanında sosyal medya ile haberlerin anında dünyaya yayıldığını aktaran Tatar, Kıbrıs Türk sporcusunun sesinin duyulması için Türkiye ile birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.
 
Tatar, etkinlikte bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir’in de üyeleriyle birlikte sporda izolasyonun aşılması için Türkiye’nin güçlü spor yazar ve yorumcularıyla katkı bulunabileceğini kaydetti.
 
Sergiyi düzenleyen ve fotoğraflarıyla katkı koyanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, spor yazarları ve foto muhabirlerine sevgilerini ileterek, hayatta olmayanları andı.
 
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