Fenerbahçeliler için çok özel bir balo

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, “19 Temmuz (19.07) Dünya Fenerbahçeliler Günü” dolayısıyla yarın akşam balo düzenliyor

Yer gök sarı laciverte bürünecek, Kıbrıs'ta yaşayan Fenerbahçeliler tek çatı altında buluşacak. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü için artık son hazırlıklar yapılıyor.

Her yıl coşkuyla kutlanan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü, bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne damga vuracak.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, (KKTCFBİDER) çok özel bir balo düzenliyor.

Kıbrıs'ta yaşayan Fenerbahçelileri bir araya getirecek etkinliğin adresi, Grand Pasha Lefkoşa Otel.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sponsorları arasında yer alan PashaGroup'un ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik için, organizasyon komitesi tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.Oldukça yoğun bir mesai ile hazırlanan geve Bayram havasında geçecek.

KKTC Fbider üyeleri ve organizasyonda yer alacak teknik ekiplerin katıldığı toplantıda, büyük buluşmanın program akışı üzerinden geçildi, bir nevi provası yapıldı.

KKTCFBİDER Başkanı Burçin Aliusta yönetiminde aylar süren yoğun emekler sonucu hazırlanan balo, ekonomiden siyasete birçok Fenerbahçe taraftarını Kıbrıs'ta buluşturacak.

Henüz program akışı ve gecenin içeriği ile ilgili paylaşım yapmadan 550 davetiyenin kısa zamanda tükendiğini belirten Başkan Aliusta, Fenerbahçe camiasının her kulvarda her zaman birlik ve beraberlik inancıyla hareket ettiğini ve bunun da en güzel örneklerinden bir tanesinin de ülkemizdeki Fenerbahçe taraftarlarının bu özel güne sahip çıkmaları olduğunu söyledi.

Türkiye'den ve KKTC'den değerli isimlerin katılacağı, küçüğünden büyüğüne gönlü Fenerbahçe için atanların tek çatı altında toplanacağı, sürprizlerle dolu Dünya Fenerbahçeliler Balosu'nun tarihi 18 Temmuz.

Fenerbahçeliler 18 Temmuz Perşembe akşamı balo için toplanacak. Gece saat 12'de, yani takvimler 19.07'ye geçerken Lefkoşa sarı laciverte bürünecek.

Yeni yılı karşılar gibi, yüzlerce Fenerbahçe sevdalısı Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü karşılayacak ve coşkuyla kutlayacak.

Balonun kıyafet kodu ise: Sarı- Lacivert. Yani alışılmış balolar gibi takım elbise veya smokin değil. O geceye katılanlar için forma veya Fenerbahçe logolu kıyafetler ile katılım zorunluluğu var. Her yer, herkes sarı lacivert olacak...

Konsepti, içeriği ve sürprizleriyle şimdiden büyük ilgi gören balonun özel tasarım davetiyeleri kısa sürede tükendi.