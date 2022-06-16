banner762
banner815
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
8 0
17 0
 
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
24 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
30 0
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
24 0
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
14 0
Bir zam da cipslere
Bir zam da cipslere
20 0
banner797
banner854

Esnaflar, eylemlerle pahalılığı ve zamları protesto edecekler

banner476

banner825
Esnaflar, eylemlerle pahalılığı ve zamları protesto edecekler

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), bugün Lefkoşa’da eylem yapacak.

KTEZO üyeleri bugün saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu ışıklarında toplanarak, pahalılığı, zamları, esnaf ve zanaatkarın içinde bulunduğu durumu protesto edecek.

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga’dan alınan bilgiye göre, eylemde, pankartlar açılarak, sorunlara dikkat çekilecek.

KTEZO’nun dünkü açıklamasında “Üretimden gelen gücümüzü gösteriyoruz” denilerek, eyleme katılım çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, zamların dur durak bilmediği, borçların birikmesine, iş yerlerinin kapanmasına, işsizliğin çoğalmasına seyirci kalındığı ve tüm faturaların vatandaşa ödetildiği savunulmuştu

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.