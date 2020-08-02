"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"

Savaşan "Kurban Bayramı’nda bizlerden beklenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır. Kuşkusuz kestiğimiz kurbanlar, insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamıza vesile olmaktadır” dedi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ile konsey yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramı nedeniyle, yaşlıları, çocukları, hastaları ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan’ın, yönetim kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Av. Özkul Özyiğit ile birlikte ülkenin çeşitli bölgelerindeki yaşlıları, çocukları, hastaları ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladığı ve çeşitli hediyeler verdiği belirtildi.

Kestiğimiz kurbanlar, insani duygularımızı derinleştirmektedir…

Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığın en üst derecede hissedildiği dini bayramların başında Kurban Bayramı’nın geldiğini belirterek, “bu bayramda da ihtiyaçlı insanlarımızın hanelerine, hastalara ve çocuklara muhabbet ve sevinç taşımaya çalıştık. Kurban Bayramı’nda bizlerden beklenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır. Kuşkusuz kestiğimiz kurbanlar, insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamıza vesile olmaktadır” dedi.

Her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var…

Dünya’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadele ettiği bu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “insanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerde buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar, hastalar ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek gönüllerini almalı, yalnızlıklarını hissettirilmemeli ve çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirmeliyiz” diye konuştu.

Bayram, bütün dünyaya sağlık, barış, mutluluk ve esenlik getirsin…

Kurban Bayramı’nda gerek yaşlılar ve çocuklar, gerek tedavi gören hastalar, gerekse de şifa bulmak için KKTC’yi tercih eden sağlık turistleriile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Savaşan, yüzyıllardır bizleri birbirimize bağlayan manevi unsurlardan biri olan Kurban Bayramı’nın ülkemize, İslam alemine ve bütün Dünya’ya sağlık, barış, mutluluk ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Turistler, hastalar, yaşlılar ve çocuklar memnun…

Açıklamanın sonunda,Kuzey Kıbrıs'ta gördükleri misafirperverlik, aldıkları kaliteli sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden sağlık turistleri yanı sıra hastalar, yaşlılar ve çocukların da konsey yetkililerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine yer verildi.

