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Edip Akbayram, Girne Amfitiyatro'da sahne alacak

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Edip Akbayram, Girne Amfitiyatro'da sahne alacak
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Anadolu rock müziği sanatçısı Edip Akbayram, Girne Arkın Group Fest 23’nin son etkinliği olarak yarın sahne alacak.
‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında gerçekleşen ve 40 gün süren festivalin son konseri Türkiye Anadolu Rock Müziği sanatçısı edip Akbayram tarafından verilecek
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre Girne Amfitiyatro’da yer alacak konser 21:00’de başlayacak. Konser için online bilet satışları devam ediyor.
 
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