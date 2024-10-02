banner913
banner932
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
25 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
 
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
22 0
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
18 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
34 0
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
23 0
banner1032

Dolu dolu bir festival

banner1020

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Festivalleri cuma günü başlıyor. 19 Ekim'e kadar sürecek festivallerde ünlü sanatçılar, yerli müzik grupları, DJ performansları, halk dansları ve daha pek çok etkinlikler yer alacak

banner1045
Dolu dolu bir festival
banner971

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Ekim ayında dolu dolu bir festival takvimi ile vatandaşları coşturacak! Ünlü sanatçılar, yerli müzik grupları, DJ performansları, halk dansları ve daha pek çok etkinlik, bölge sakinlerine ve misafirlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Etkinlikler 4 Ekim’de Alayköy’deki Tahıl Festivali ile başlıyor. Bu festivalde yerli sanatçı konserleri ve halk danslarıyla geleneksel kültür sahne alırken, Murat Mermer ve Koray Avcı gibi ünlü sanatçılar sahne performanslarıyla izleyicileri coşturacak.

11 Ekim’de Yenikent'te gerçekleşecek olan Ralli Şov, Kent turunun ardından hız tutkunlarını bir araya getirecek. Pazar günü Ozbi konseri ile hız ve müzik bir araya gelecek.

18-19 Ekim'de ise Gönyeli Çemberi’nde düzenlenecek Gençlik Festivali, İkiye On Kala, Emir Can İğrek, Nova Norda ve Can Bonomo gibi popüler sanatçıları sahnesinde ağırlayacak. Gençlerin büyük bir heyecanla beklediği bu festival, dans gösterileri ile yerli sanatçılarla müzik dolu iki gün sunacak.

Festival süresince yerli grupların müzik performansları, tiyatro gösterileri, dans ve jimnastik etkinlikleri de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuklar için özel oyun alanları ve lezzet dolu festival standları da festivalin coşkusunu tamamlayacak.

Bu yılın festival takvimini kaçırmamak için etkinlikleri takip edin ve sevdiklerinizle bu unutulmaz festivallere katılın! 

 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.