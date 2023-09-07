Doğancı’da festival coşkusu

6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali önceki gün kortej ile başladı. Kortejin ardından festivalin açılışı yapıldı. 3 günlük festival bugün sona erecek.
Halk dansları, modern dans ve jimnastik gösterileri ile konserlerin yer alacağı festivalde ayrıca, ücretsiz çocuk oyun alanları da bulunuyor.
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