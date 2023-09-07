banner913
banner932
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
33 0
Hakemler atletik testten geçti
Hakemler atletik testten geçti
16 0
 
Serin ve nemli hava geliyor…
Serin ve nemli hava geliyor…
26 0
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
28 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
21 0
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
24 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
39 0
banner964

Doğancı’da festival coşkusu

banner476

Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı

banner825
Doğancı’da festival coşkusu
banner971
6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali önceki gün kortej ile başladı. Kortejin ardından festivalin açılışı yapıldı. 3 günlük festival bugün sona erecek.
Halk dansları, modern dans ve jimnastik gösterileri ile konserlerin yer alacağı festivalde ayrıca, ücretsiz çocuk oyun alanları da bulunuyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.