Doğancı’da festival coşkusu

Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı

6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali önceki gün kortej ile başladı. Kortejin ardından festivalin açılışı yapıldı. 3 günlük festival bugün sona erecek.Halk dansları, modern dans ve jimnastik gösterileri ile konserlerin yer alacağı festivalde ayrıca, ücretsiz çocuk oyun alanları da bulunuyor.