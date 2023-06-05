Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Cihangir Stadı’nda Dünya Çocuk Günü vesilesiyle şenlik düzenledi.Değirmenlik Akıncılar Belediyesinden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Akıncılar Belediy Başkanı Ali Karavezirliler etkinlikte yaptığı konuşmada, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı, meclis üyeleri ve mesai arkadaşlarımla birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde 5 yıl önce göreve başladığımızda nasıl okullarımızın yanında olduysak, bundan sonra da okullarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.Şenlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi SAM Bale Grubu gösterisi, Minions Kreş gösterisi, Şekerler Diyarı Kreş gösterisi, Cihangir Düzova İlkokulu Halk Dansları gösterisi, Değirmenlik İlkokulu Halk Dansları gösterisi, YDÜ küçük dans grubu gösterisi, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu dans gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, SAM jimnastik grubu gösterisi, YDÜ büyük dans grubu gösterisi yaptı.Etkinlikte ayrıca Şht. Mehmet Eray İlkokulu korosu, YDÜ genç grubu, SAM çocuk korosu, ve son olarak Değirmenlik Lisesi orkestrası sahne aldı.Sahadaki şenlik öncesi kortej yürüyüşü de yapıldı.