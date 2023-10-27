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Cumhuriyetin 100. yılına özel defile

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri Defilesi büyük beğeni topladı

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Cumhuriyetin 100. yılına özel defile
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri” defilesi önceki akşam yapıldı.
 Lefkoşa Concord Otel’de, Günkut Ajans organizasyonunda gerçekleşen defilede Beylikten Cumhuriyete Anadolu kıyafetleri sergilendi.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde düzenlenen gecede
TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu bir konuşma yaptı.
Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün tasarladığı kıyafetlerle uzun süre unutulamayacak tarihi bir yolculuk yaptıklarını belirten Feyzioğlu, bu serginin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan himayelerinde dünyayı gezdiğini dile getirdi. Feyzioğlu, Emine Erdoğan’a şükranlarını sundu.
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