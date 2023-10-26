Cumhuriyet coşkusu sanatla yaşanacak

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusu, “Allegra Ensemble” konseri ile ücretsiz olarak YDÜ’de yaşanacak

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olan 29 Ekim’e sayılı günler kala, Cumhuriyet kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna düzenlediği Allegra Ensemble konseri 27 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konser, ücretsiz olarak tüm halkın katılımına açık olacak.

Neşeli Topluluk anlamına gelen ve 8 Türk kadın sanatçıdan oluşan Allegra Ensemble; türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, dünya müziğinin farklı renkleri klasik batı müziği enstrümanları eşliğinde dinleyicilerle buluşacak.

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan Allegra Ensemble grubu İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği’nin düzenlediği Allegra Ensemble konseri ile yaşanacak müzik şöleninin öncesinde ise yine Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde açılacak iki sergi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşı onuruna, 100 eseri sanatseverlerle buluşturacak. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının imzasını taşıyan “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” ile Kazak sanatçı Mariia Raskin’nin “Kıbrıs’ın İlham Kaynağı” adlı kişisel resim sergisi, Başbakan Ünal Üstel tarafından saat 15.00’te açılacak.

