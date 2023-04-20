Cumhurbaşkanlığı çocuklarla şenlendi

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde “23 Nisan’da El Ele” etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Etkileşimli Drama Derneği iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde “23 Nisan’da El Ele” etkinliği düzenlendi.“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesindeki etkinlik, normal gelişim gösteren çocuklar ile özel gereksinimi olan çocukları ortak bir payda olan drama çemberinde bir araya getirerek, farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Etkinlikte, çocukların yaşayarak öğrenmesi hedeflendi.Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar öncülüğündeki etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı 36 okuldan kaynaştırma sınıflarında eğitim gören 72 öğrenci ve 36 öğretmen katıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.“Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu” konserinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, koroyu çalıştıran sanatçı Bahar Gökhan’a da teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, “23 Nisan’da El Ele Drama Atölyesi” ile sona erdi.