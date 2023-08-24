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“Brt 60.Yıl” etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos'da Zahra Sokak'ta...

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“Brt 60.Yıl” etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos'da Zahra Sokak'ta...
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İlki 2017 yılında gerçekleşen Bayrak Fm Yaz Konseri, bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60.yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşiyor.
BRT’den verilen bilgiye göre, Turizm Bakanlığı himayelerinde, 29 Ağustos akşamı düzenlenecek Bayrak Fm Yaz Konseri, şarkıları ve sahne performanslarıyla Fikri Karayel’i ağırlıyor.
Zahra Sokak’ta gerçekleşecek gecede ayrıca, Avrupa ve Dünya şampiyonları Nev Gençler Fitness ve 90’lardan bugüne en iyi mixleriyle Dj Serdar Eren performans sergileyecek.

Saat 19:00’da başlayacak olan gecede, tüm Bayrak Fm programcıları da hazır bulunacak.
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