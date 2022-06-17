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Binatlı’nın Tombala Geceleri keyfi bir başka

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Binatlı’nın Tombala Geceleri keyfi bir başka
Binatlı Spor Kulübü, Güzelyurt bölgesinin salı gecelerine ayrı bir canlılık getiriyor. Kulüp binasında salı gecelerine özel olarak düzenlenen tombala etkinliği bölge insanına keyifli saatler yaşatıyor.

Tombala etkinliğinde geçtiğimiz akşam gerçekleşen eğlencesinde yaklaşık 4 bin kişi oldukça keyif dolu saatler yaşadı.

Tombala heyecanının canlı müzikle keyfe dönüştüğü gecede masaları başında eğlenenlerin hali görülmeye değerdi.

Gecede sahne alan ülkemizin sevilen sanatçısı Ezgi Özcan seslendirdiği parçalarla konuklardan tam not alarak geceye damgasını vurdu.

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