Beyarmudu’nda “Adana Kebabı ve Şalgam Festivali” yapılıyor...

KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin (ADAKDER) Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla düzenlediği “Adana Kebabı ve Şalgam Festivali”, bugün yapılıyor.Bu yıl ilki düzenlenen festival, bugün öğlen saatlerinde Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde başladı.Ekinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Festivalin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş yaptı.Etkinlikte, Adana'ya özgü yöresel sunum ve stantlarının yanında, tüm misafirlere Adana kebabı ve şalgamı ücretsiz ücretsiz olarak ikram edildi.Festivalde halk oyunları gösterisinin yanı sıra çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.Gün boyu sürecek etkinlikte, ayrıca Gül Ahmet Yiğit ve Bahadır Yiğit ile Kadir Carlos sahne alacak.TatarCumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında sözlerine Beyarmudu’nda gerçekleştirilen etkinlikte beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.Tüm Adana’ya ve Adanalılara selamlarını, sevgi ve muhabbetlerini ileten Tatar, “Biz 1974 öncesini hatırlayan kuşaklarız. 1974 öncesinde 'Mehmetçikler gelecek' denildiğinde, ben Toroslar'a, Adana’ya, Mersin’e bakıyordum. Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden buraya yerleşen insanların kültürel kaynaşması, zenginliğimizin bizler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum.” dedi.Etkinliği düzenleyenlere ve katkı koyanlara teşekkür eden Tatar, festivale ülkenin her köşesinden vatandaşın geldiğini ifade etti.Amaçlarının Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmek olduğunu belirten Tatar, KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getirdi.- ÜstelBaşbakan Ünal Üstel de, bugün, güzel bir etkinliğe hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.Bu güzel festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Üstel, “Çok güzel bir festival. Adana denildiğinde hemen akla kebap ve onu tamamlayıcı unsur şalgam gelir. Bu güzel havada ve bu güzel günde herkesi kendi kültürümüzün bir eseri olan şalgam ve Adana Kebabı ile buluşturuyoruz.” diye konuştu.Ülkeyi hep birlikte daha ileriye götüreceklerini ifade eden Üstel, hükümet olarak yollarına devam ettiklerini dile getirdi.“Sizlerin daha rahat ve ferah yaşaması için hükümetin elinden ne gelirse, koalisyon ortaklarımızla birlikte katkı koymaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Üstel, festivali düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.- BebekBeyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de Adana kebabı ve Şalgam Festivali’ne beklentilerin çok üzerinde bir katılımın olduğu belirtti.Festival için hazırlıklarının yaklaşık bir aydır sürdüğünü kaydeden Bebek, Beyarmudu Belediyesi’nin her zaman tüm sivil toplum örgütlerinin yanında olduğu dile getirdi.KKTC’de birlikte yaşamanın, nefes almanın ve bir şeyler paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu gördüklerini ifade eden Bebek, birçok kişinin bu organizasyona katkısı olduğunu ve büyük bir çaba sarfettiğini kaydetti.Bebek, “Biz halkımızın hizmetkarıyız. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız. Zaten bizimle birlikte Beyarmudu Belediyesi şahlandı ve ayağa kalktı.” ifadelerini kullandı.- AktaşKKTC Adanalılar Dayınışma Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş ise sözlerine “Sizlerden aldığımız güçle kültürümüzü yaşatmak adına daha nice güzel etkinliklerde buluşmayı temenni ediyorum.” diye başladı.Aktaş, üç bin yıllık tarih boyunca birçok kültür ve medeniyete ev sahiphiği yapan Adana’nın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e de özgürlük mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu belirtti.Adana’nın kültürünü, gelenek ve göreneklerini KKTC’de yaşatmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:“ADAKDER yönetim kurulu olarak KKTC’de yaşayan Adanalıları ve kendisini Adanalı hissedenleri derneğimiz çatısı altında bir araya getirmek, her görüşten ve kesimden hemşehrimizle birlik, beraberlik ve dayanışma ilişkisi içinde yaşamak hedefiyle Adana’ya ve ülkemize değer katacak çalışmalar yapmaya devam ettik. Bundan sonra da el birliğiyle, gönül birlikteliğiyle devam edeceğiz.”