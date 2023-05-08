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Bellapais’te renkli hafta sonu

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Bellapais’te düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Günleri, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı

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Bellapais’te renkli hafta sonu
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Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde 18’incisini düzenlediği Kıbrıs İpek Koza Günleri hafta sonu gerçekleştirildi. Etkinlik, Bellapais Manastırı giriş alanında yer aldı.
Bu yıl deprem felaketi nedeniyle sahne performanslarına yer verilmeyen Kıbrıs İpek Koza Günleri, Kıbrıs’ta İpek böcekçiliği tarihi, ipek böceği yetiştiriciliği, ipek koza el işi sanatı üretim çalışmaları , konulu söyleşilerin yanı sıra , şiir müzik dinletisi , seramik ve ipek koza el işi üretimi canlı performansları, gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Girne Belediyesi bu yıl, vatandaşların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak için, 10.00-20.00 saatleri arasında Baldöken Otoparkıyla Beylerbeyi arasında toplu taşıma olanağı sağladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, da 18. Kıbrıs İpek Kozası Günleri Festivali’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada festivale Anavatan Türkiye ve yurt dışından gelen turistlerin de katılım gösterdiğini ifade ederek, Kıbrıs’ta varlığı sürdürürken kültüre, geçmişten gelen geleneklere ve varlığın
teminatı olan üretimin önemine vurgu yaptı.
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