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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam Duo Lamente konseri yer alacak

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, cuma akşamı Bellapais Gardens ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Duo Lamente konseri ile devam ediyor.

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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam Duo Lamente konseri yer alacak
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Dünyaca tanınmış Türk kontrtenor Kaan Buldular ve lavta sanatçısı Hande Cangökçe'nin oluşturduğu Duo Lamente konserinde Barok dönem bestecilerinin eserlerinin yanında Sultan III. Murad’ın “Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan”, Tanburi Mustafa Çavuş’un “Dök Zülfünü Meydana Gel” ve bir İstanbul Türküsü “Katibim” eserleri de seslendirilecek.
Festival’de 2 Mayıs Salı akşamı ise Pamir Kolat ile Atakan Sarı flüt–piyano resitali yer alacak.
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alan festivalde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına da bir konser verilecek.
12 Mayıs’a kadar devam edecek 18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali programı şöyle:
“4 Mayıs: LBO Senfonik Proje: Film Müzikleri Konseri, şef: Eray İnal, solist: Ezgi Akgürgen
6 Mayıs: Soprano Alina Polova&Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri
7 Mayıs: Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov' un öğrencilerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser
10 Mayıs: Mihriban Aviral Flüt Resitali "Latin Caz Esintisi"
12 Mayıs: Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz '15. Yıl Konseri'
Tüm konserler, Bellapais Manastırı'nda saat 20.00'de başlayacak. Giriş biletleri 200 TL’ye, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’dan temin edilebiliyor.
 
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