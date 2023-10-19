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Başkan Harmancı: “Bize hep gururu yaşatan Şampiyonların adlarını yaşatmaya söz verdik”

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Ülkede yaşayan herkesin kocaman bir aile olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nun bir kez daha dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

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Başkan Harmancı: “Bize hep gururu yaşatan Şampiyonların adlarını yaşatmaya söz verdik”
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Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 11 bin 924 kayıt rekorunun kırılacağını belirterek, sponsorlarıyla, kurum, kuruluşlarıyla, sivil toplumuyla, iş dünyasıyla ve kayıt yapan her bir bireyi ile tüm ülkenin Şampiyon Melekler için kenetlendiğini ifade etti.
 
Ülkede yaşayan herkesin kocaman bir aile olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nun bir kez daha dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.
 
LTB'den yapılan açıklamaya göre, Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizin üzerinde yitirdiğimiz çocuklarımızın, şampiyonlarımızın isimlerini yaşatma sorumluluğu var. Bu kez sadece Lefkoşa değil, memleket olarak söz verdik. Söz nedir? Söz inanmaktır, çalışmaktır, başarmaktır… Söz, sözünü tutmaktır. Kayıtların başladığı ilk günden beri ülkenin dört bir yanından ilgi ve dayanışma, tek yürek olduğumuzu gösteriyor. Bu memleketin gönlünden çıkan bu söz 22 Ekim’de gökyüzünden duyulacak, bu söz tutulacak.”
 
Açıklamaya göre, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise LTB ile birlikte ülkenin en büyük, en geniş kapsamlı, en iyi spor organizasyonuna imza attıklarını söyleyerek her geçen yıl daha da profesyonelleşerek, kendi katılım rekorunu kırdığını kaydetti. 
 
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