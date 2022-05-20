“Avrupa Günü” etkinliği yarın Lefkoşa'da Kuğulu Park’ta yapılıyor

Her yıl mayıs ayında kutlanan “Avrupa Günü” dolayısıyla Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle başkent Lefkoşa’da yarın etkinlik yapılacak.

Avrupa Birliği’nin, tüm Avrupa’da 2022 yılını “Gençlik Yılı” ilan etmesi nedeniyle bu yıl “Vizyonuna Ses Ver!” sloganıyla yapılacak Avrupa Günü etkinliği, Kuğulu Park’ta saat 15.00-19.30 saatleri arasında yer alacak.

Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada, “2022 Avrupa Günü-Avrupa Gençlik Yılı-Vizyonuna Ses Ver!” etkinliği, “Barışın, birliğin ve dayanışmanın öneminin arttığı bu yılki Avrupa Günü’nde, aynı zamanda Avrupa Gençlik Yılı dolayısıyla gençlerin sesinin duyurulmasına vurgu yapılmaktadır” denildi.

Etkinlikte açılış konuşmaları Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ve Avrupa Komisyonundan Judith Rozsa tarafından yapılacak.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için çeşitli aktivitelerin yer alacağı bu Avrupa Günü etkinliğinde, AB Üye Ülke stantları ve AB Destekli Proje stantları aracılığıyla AB ve Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik AB Yardım Programı hakkında daha fazla bilgi edinmenin mümkün olacağı da belirtildi.