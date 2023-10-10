banner913
banner932
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
24 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
12 0
 
Toydemir ailesi kefaletle serbest
Toydemir ailesi kefaletle serbest
61 0
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
66 0
Ortadoğu kan gölü
Ortadoğu kan gölü
20 0
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
82 0
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
24 0
banner964

Arman Ratip, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde Piyano Resitali sunacak

banner476

banner974
Arman Ratip, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde Piyano Resitali sunacak
banner971
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21.si gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda yer alacak piyanist  - besteci Arman Ratip’in vereceği Piyano Resitali ile devam ediyor.
Saat 20.30’da başlayacak Piyano Resitali’nde Arman Ratip, Paganini - Chopin - Brahms - Liszt (Potpourri), Folk Song in A Minor, Mysterious Night II, Zeta Retucilli II, Extraterrestrial Romance ve Andromeda eserlerini seslendirecek.
Festival 13 Ekim Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC CSO & Kemancı Deniz Şensoy Konseri ile devam edecek.
Konser biletleri Deniz Plazalar'dan ve online olarak: biletfest.com dan sağlanabilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.