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Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi

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Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi
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Ülkemizin tarihinin en köklü festivallerinden olan 61. Mehmetçik Üzüm Festivali’ne verdiği destekten dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi verildi.
KKTC’nin enerji ihtiyacına verdiği katkı yanında ülkemizdeki birçok etkinliğe sponsorluk desteği de vererek spor ve kültürel aktivitelerin devamına katkısı devam eden Aksa Enerji’ye plaketini Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu birlikte verdi.
Bakan Ataoğlu ve belediye başkanı Tuğlu’nun taktim ettiği plaketi Aksa Enerji adına Nazlı Göymen Aydıntan aldı.
 
 
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