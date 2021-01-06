Açık artırmayla mal mı yoksa virüs satışı mı yapıldı?

Ercan Havalimanı’ndaki Gümrük Şube Amirliği’nde bulunan değişik türde çok sayıda mal, bugün açık artırmayla satışa sunulurken, alıcı olarak gümrük ambarı önüne giden vatandaşların, koronavirüs önlemlerini çok fazla dikkate almadığı görüldü.

Gazetemize ulaşan fotoğraflarda açık artırmaya katılıp, satılan mallardan almak isteyen vatandaşların maske, mesafe, hijyen uyarılarını pek de takmadığı izlenirken, bu manzarayı gören birçok kişinin açık artırmaya katılmadan geri döndüğü bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan ve malların dökümü de verilen duyuruyla, gümrüğe takılan malların gümrük yasalarına uygun olarak vergisi ödenerek gümrükten kurtarılmamaları halinde açık artırmayla satılacağı bildirilmişti.

Vergisi ödenerek gümrükten kurtarılması halinde satışa sunulacak mallar arasında “laptop ve aksamları, ayakkabı, kitap, balık oltası, led lamba, tespih, takma saç, peruk, takma kirpik, oto aksamları, boru, cam bardak, saat, elektronik cihazlar, hediyelik eşyalar, amfi, USB, kartuş, kulaklık, golf topu, iç çamaşırı” gibi değişik ürünler yer alıyordu.