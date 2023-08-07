8 Ağustos Erenköy Direnişi ve şehit düşenler yarın anılıyor

Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler için yarın Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu'nun açıklamasına göre, tören saat 09.00’da protokol sırasına göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı tarafından çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tören sona erecek.



Bu yıl yaklaşık 800-900 kişi Erenköy’e gidecek

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan’ın açıklamasına göre, Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıl dönümünü kutlamak amacıyla bu yıl yaklaşık 800-900 kişi Erenköy’e gidecek.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin mihenk taşı Erenköy Direnişi

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

59 yıl önce Türkiye’de yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.