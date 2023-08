61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi.Gecede, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi yer aldı.Konuklar Mehmetçik festival alanında kaynatılan ve Mehmetçik bölgesine has üzümlerden yapılan Mehmetçik palüzesinin de tadına bakma şansı yakaladı. Geleneksel Kıbrıs gecesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izleyiciler arasında yerini aldı.Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Grup Otantik, festival alanında halka müzik ziyafeti yaşattı. Kıbrıs şarkılarının yer aldığı konsere vatandaşlar da oynayarak eşlik etti.Etkinlikte, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı’nın katılımıyla Mehmetçikli yazarlardan Fulya Adalıer ile Mehmetçikli genç şairlerden Mehmet Çiko’nun kitapları tanıtıldı.61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde bugün 21.00’de modern dans jimnastik gösterisi düzenleniyor.Gösteride; Diamoonte Dans ve Cimnastik Okulu, The Cyprus Dance Education Centre ve Dance Of Fire Cyprus sahne alacak.Öte yandan saat 18.00’de Masterlar Futbol Turnuvası’nın final maçları oynanacak.