23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali dün akşam eş zamanlı etkinliklerle başladı.

Zeytinlik köy meydanındaki açılış seremonisinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Geceye çok sayıda siyasinin yanı sıra Türkiye’den konuk belediye ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Zeytin meşalesinin yakılmasıyla resmi açılışı gerçekleştirilen 23. Zeytinlik Zeytin Festivali 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre konuşmasında, 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın vermiş olduğu huzur ve güven ortamında yaşadıklarına değinerek, Gazze ve Lübnan’da tüm dünyanın gözü önünde insanların katledildiğini söyledi.

Ülkede zaman zaman yaşanan sıkıntılara rağmen bir üretimin devam ettiğini ve her geçen gün gelişen, büyüyen bir ülke olduklarına işaret eden Töre, devletten ve cumhuriyetten vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Bazı çevrelerin halka sürekli “Bitip tükeniyoruz” mesajı verdiğini vurgulayan Töre: “Bizim tükendiğimiz zamanlar 1974 öncesiydi. 1963’den 1974’e kadar ne acılar yaşadık. Allaha şükür şu an özgürlük ve güven içerisinde yaşıyoruz. Evet daha iyi olmalıydık. Daha fazla adalet ve daha iyi yönetim de istiyoruz her zaman. Ama bunları isterken devletten vazgeçmemeliyiz” dedi.

Töre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul başta olmak üzere, festival sponsoru Arkın Gruba ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

-Festivalde ilk gün

Festival çerçevesinde organize edilen Ödüllü Bilardo Turnuvası 17.00’de, Tenis Turnuvası 17.30’da başladı. Festivalin 19.00’daki resmi açılışın ardından 19.30’da Halk Dansları Gösterisi, 19.45’te İbrahim Özbaskın ve Orkestrası Konseri ve 21.00’de Fikri Karayel Konseri yer aldı.



Bilardo ve tenis turnuvalarının devam edeceği bugün ayrıca 18.30’da köy meydanında Colourland Prep School’un dans gösterisi sahne alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin’in sunumu ile ‘Günümüzde Zeytincilik’ semineri 19.00’da yapılacak. Ebru & Amor Latino 19.30’da, Antalya Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 20.30’da, Nicosia Dance House 20.45’te sahne alacak. Ebru Aydın ise gece 21.00’de konser verecek.