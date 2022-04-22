17’nci Kıbrıs İpek Koza Festivali, 30 Nisan-1 Mayıs

Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ile Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde, 30 Nisan-1 Mayıs arasında düzenleniyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 17’nci Kıbrıs İpek Koza Festivali ile ilgili, 25 Nisan’da Bellapais Manastırı bahçesinde basın toplantısı düzenlenecek. Toplantı, saat 10.00’da başlayacak.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ve Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir da katılacak.