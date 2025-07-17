Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi için katılımcı öğrenciler kura çekimi ile belirlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, kura ile belirlenen öğrenciler şunlar;

“Mustafa Alkaravlı, Tutku Cankılıç, Ali Üçüz, Nida Afet Kansu, Arda Ertürk, Sıla Yılğın, Onur Güler, Sıla Güney, Vedat Aydın, Narin Fatma Kansu, Kamil Ünveren, Gizem Uzun, Nader Sabbagh ve Melisa Yeşilgül. Yedekler ise Alp Kolbaşı, Ela Gökşah, Emre Özerce ve Tuana Karazeybek”

Kardeş Şehirler Arasında Kültürel Köprü

4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek gezi kapsamında, Lefkoşa’nın kardeş şehri olan Eskişehir’in tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı gençlere tanıtılacak. Program boyunca çeşitli geziler, atölye çalışmaları ve gençlere özel etkinlikler düzenlenecek.

Geziye katılacak öğrencilerin uçak biletleri Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından karşılanırken, konaklama ve yemek giderleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program süresince öğrencilere rehberlik edecek.