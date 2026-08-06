Gönyeli’de eşini darp eden 50 yaşındaki B.S.C.'nin ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre salı günü 22.00 sıralarında evde eşi ile tartışan B.S.C.(E-50), eşini darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs dün tutuklandı ve muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edildi.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Öte yandan, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz beş kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.