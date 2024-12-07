1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında Medellín kartelinin kilit oyuncularından biri olan Ochoa, Pablo Escobar ile birlikte çalışarak kokain ticaretinden büyük bir servet elde etti. O dönemde ABD'deki kokain dağıtım ağını yöneten Ochoa, 1987’de Forbes’un milyarderler listesine bile girdi.

Uyuşturucu dünyasında "Julio" ve "Pepe" lakaplarıyla bilinen Ochoa, 1986’da Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi muhbiri Barry Seal'ın öldürülmesindeki rolüyle suçlanmıştı. Seal'ın hikayesi, 2017 yapımı American Made filmiyle sinemaseverlerle buluşmuştu.

"OCHOA FAKİR BİRİ OLARAK EMEKLİ OLMAYACAK"

1999 yılında ABD’ye iade edilen ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Ochoa, bu sürenin 25 yılını cezaevinde geçirdi. ABD Cezaevleri Bürosu’na göre serbest bırakılan Ochoa, Kolombiya’ya geri gönderilecek. Eski bir ABD savcısı olan Richard Gregorie, Ochoa ailesinin yasa dışı gelirlerine tamamen el konulamadığını belirterek, “Ochoa, fakir biri olarak emekli olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kolombiya’da halen dünyanın en büyük kokain üreticisi olmaya devam eden Medellín kartelinin eski üyesi Ochoa’nın dönüşü, kaçakçılık zincirine nasıl bir etkide bulunacak sorusunu da gündeme getirdi.

KALAN GÜNLERİNİ LÜKS İÇİNDE GEÇİRECEK

Kolombiya hükümeti, kokain ticaretine karşı son dönemde sıkı önlemler alarak geçtiğimiz hafta 225 tondan fazla kokain ele geçirdiğini duyurdu. Ancak Ochoa’nın serbest kalışı, suç ağlarının yeniden şekillenmesine dair endişeleri artırdı.

Netflix’in popüler dizisi Narcos'ta da yer verilen Fabio Ochoa Vásquez, Kolombiya’daki 2 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Ochoa’nın, bu servetle emekliliğini lüks içinde geçireceği tahmin ediliyor. Onun dönüşü, hem Kolombiya hem de uluslararası arenada yakından izleniyor.