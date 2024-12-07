94 yaşındaki Formula 1 devi, öldüğünde 47 yaşındaki eşi Fabiana’nın, kazanan grand prix arabalarının bulunduğu benzersiz garajıyla uğraşmak zorunda kalmaması için söz konusu satışa karar verdiği belirtildi. Satılık 69 otomobili var, bunların arasında Michael Schumacher, Niki Lauda ve 1958’de İngiltere’nin ilk dünya şampiyonu Mike Hawthorn’un Ferrari’leri de yer alıyor.

Bernie Ecclestone, birkaç aracını satışa sunmaya karar vermiş. Eski Formula 1 patronu, yaklaşık 50 yılda topladığı 69 araçlık devasa koleksiyonunu elden çıkarmaya hazır. Bu araçların çoğu daha önce halka açık şekilde görüntülenmediği için koleksiyonerler için kırk yılda bir gelecek bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Ecclestone, Niki Lauda'nın ve Michael Schumacher'in şampiyonluklarını ilan ettiği Ferrari'leri bile satışa çıkarıyor. Koleksiyonda Gordon Murray tarafından tasarlanmış bir Brabham BT46B bile yer alıyor. Bu özel araç, sadece bir kez 1978 İsveç Grand Prix'sinde yarıştı ve 30 saniyeden fazla farkla kazandı.

Satışa sunulan diğer araçlar arasında Sir Stirling Moss'un kullandığı Vanwall VW10, Alfa Romeo'yu yenen ilk Ferrari (Thin Wall Special) ve Mike Hawthorn'un şampiyonluk kazandığı Ferrari Dino yer alıyor. Alberto Ascari'nin İtalya Grand Prix'sini kazandığı Ferrari 375 F1'i, ilk Ferrari 312 F1'i ve Maserati 250F'yi de unutmayalım.

Şu anda 94 yaşında olan Ecclestone, Formula 1 kariyerine 1950'lerde başlamıştı. Koleksiyonunu nihayet satmaya karar veren eski pilotun açıklaması ise “artık buradan göçtüğümde arabalarıma ne olacağını düşünmemin zamanı geldi” şeklinde. Kendisi yokken araçlarının yükünü karısına bırakmak istemeyen Ecclestone, yanında götüremeyeceği bu araçları özenle koruyacak yeni kişilere teslim ediyor.