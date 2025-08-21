KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Türkmenistan uyruklu 25 yaşındaki Shohle Umarov tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.10’da Lefkoşa'da Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi ekibi tarafından şikayet üzerine gittikleri Göçmenköy adresinde bulunan Lefkoşa'da sakin zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren 640 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ve KKTC'de kaçak kaldığı zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların başlatılacağını belirterek, aleyhinde 2 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.