Eski başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından İrsen Küçük, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine başta ailesi olmak üzere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İrsen Küçük Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Nilsu Aksu’nun şiir okumasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalar yapıldı.

Din İşleri Başkanı Ahmet Moral tarafından dua okunması ardından Küçük’ün kabrine karanfiller bırakıldı.

-Tatar: “İrsen Küçük, dürüst, milliyetçi, vatansever ve iyi bir aile babasıydı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkın varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün akrabası olduğunu hatırlattı.

İrsen Küçük, Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimini sürdürürken, Erenköy çatışmalarının başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük’ün de diğer öğrenciler gibi Erenköy’e çıktığını ve iki yıl Erenköy’de en zor koşullarda vatan aşkıyla mücadele verdiğini söyledi.

Kayseri’de Devlet Su İşleri Dairesi’nde çalışması ardından ülkeye dönen İrsen Küçük’ün, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı olduğunu ifade eden Tatar, Küçük’ün erken yaşta milli mücadelenin sözcüsü olduğunu vurguladı.

İrsen Küçük’ün bir bakıma amcası Dr. Fazıl Küçük’ten bayrağı devraldığını ve siyasette Küçük ailesinin temsilcisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün akrabasının mücadeleye girmesinin toplum adına çok önemli olduğunu belirtti. Tatar, İrsen Küçük’ün, halkın yüreğine o sevgiyi ve güveni verdiğini söyledi.

İrsen Küçük’ün, kendisinin Maliye Bakanı olduğunu kabinenin Başbakanı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük’ün, tarımda yeniliklere ve büyük devrimlere imza attığını belirtti.

Küçük’ün, “Asrın Projesi”ni hep takip ettiğini ve Anamur’u ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, Küçük’ün, Başbakan olarak suyun KKTC’ye getirilmesini karşıladığını dile getirdi.

“Siyasette hepimiz sınavdan geçmekteyiz, günün sonunda hepimiz bu koltuklardan gideceğiz önemli olan arkamızdan ne diyeceklerdir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün dürüst, milliyetçi, vatansever, iyi bir aile babası olduğunu vurguladı.

İrsen Küçük’ün çok erken yaşta oğlunu kaybetmesine ve acısına rağmen memleket hizmetine devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimize abilik yapmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum…Beni köylerle ilk kez Sayın İrsen Küçük tanıştırdı, kendisine minnettarım. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” dedi.

Üstel: “İrsen Küçük benim abimdi. Siyasette ne öğrendiysem bana o öğretti”

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına, Küçük’ün yaslı ailesine sabırlar dileyerek başladı ve “İrsen Küçük’ü burada anlatmakla bitiremeyiz. O benim abimdi. Siyasette ne öğrendiysem bana o öğretti” dedi.

İrsen Küçük’ün geçmişine bakıldığı zaman vatanını ne kadar sevdiğinin görüleceğini ifade eden Üstel, Küçük’ün, mezun olduktan sonra Türkiye’de çalışırken, her şeyi bir tarafa koyarak, gelip ülkesi için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin ateşini yakan amcası, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’tü” diyen Başbakan Üstel, İrsen Küçük’ün de vatanı için varoluş mücadelesine katıldığını ve daha sonra politikaya girip, ülkesi ve halkı için çalıştığını kaydetti.

Tarımda İrsen Küçük döneminde yapılan yeniliklerin hala devam ettiğini dile getiren Başbakan Üstel, İrsen Küçük’ün, tarımla özdeşleştirilebileceğini söyledi. “Tarımda büyük bir çığır açtı” diyen Üstel, Küçük’ün farklı bakanlıklarda görev aldığını, daha sonra ise UBP Genel Başkanı ve Başbakan olduğunu belirtti.

İrsen Küçük’ün başbakanlık döneminde ülkeye yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu vurgulayan Üstel, kendisinin Küçük’ün kabinesinde Turizm Bakanı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise Maliye Bakanı olarak görev yaptığını söyledi.

Küçük’ün, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde ilişkiler kurduğunu dile getiren Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönemde Başbakan olduğunu hatırlattı. İrsen Küçük’e, Türkiye ziyaretlerinde eşlik ettiğini anlatan Başbakan Üstel, “Her gittiğimizde ne istediyse her zaman alıp geldi, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nden eli boş dönmedi” dedi.

İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde yarım kalan projelerin tamamlanacağı sözünü verdiğini hatırlatan Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı için Küçük’ün Başbakan olduğu dönemde ihaleye çıkıldığını söyledi. Üstel, “Dört senede bitecekti, bitirilemedi, biz bitirdik” dedi.

Küçük’ün döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik enerjisinin ülkeye getirilmesinin de konuşulduğunu ifade eden Başbakan Üstel, bir yıl önce TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bu konuda protokol yaptıklarını anımsattı. Başbakan Üstel, protokol çalışmalarının tamamen bittiğini, ilerleyen günlerde bu konuda halka bilgi vereceklerini söyledi.

Lefkoşa Çevre Yolu, Yonca Kavşağı, Girne’deki yollar ve Karpaz yollarının Küçük’ün başbakan olduğu dönemde gündeme geldiğini anlatan Başbakan Üstel, yarım kalan projeleri birer birer bitireceklerini yineledi. Küçük’ün döneminde turizmde ilk defa charter seferlerin teşvik verilerek başlatıldığını belirten Üstel, “Üçüncü ülkelerden en çok turisti getiren başbakan olmuştur” dedi.

“Ülkemizin neresine bakarsanız bakın, İrsen Küçük’ün yaptığı eserler var” diyen Üstel, o eserleri daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Başbakan Üstel, İrsen Küçük’ü saygı ve minnetle andı, “Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” dedi.

Adahan: “İrsen Küçük’ün siyaseti kendi için değil, toplum için yaptığını unutmamak gerekir”

Küçük ailesi adına konuşan Feridun Adahan da, İrsen Küçük’ün topluma mal olmuş bir kişi olduğunu vurgulayarak, Küçük’ün ülkeye kalıcı eserler bıraktığını ifade etti. Küçük’ün vatan sevgisi ve toplumuna hizmet aşkının kitaplara sığmayacak kadar fazla olduğunu kaydeden Adahan, Küçük’ü minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

İrsen Küçük’ün amcası Dr. Fazıl Küçük ile sürekli istişaresi olduğunu ifade eden Adahan, Küçük’ün, genetik yapısında topluma hizmet aşkının var olduğunu ve 1975’te politikaya katılmasıyla tam anlamıyla su yüzüne çıktığını kaydetti.

Politikaya atılan İrsen Küçük’ün tam manasıyla tarımın hakkını verdiğini belirten Adahan, Küçük’ün kalıcı eserler yarattığını, tarımda akla gelen her konuya el attığını söyledi. İrsen Küçük’ün, tarım eğitimini ihmal etmediğini, ara eleman yetiştirmek için okul açtığını dile getiren Adahan, İrsen Küçük Küçük’ün, Anamur suyunun adaya gelmesi için de durmadan çalıştığını ve katkı koyduğunu anlattı.

Feridun Adahan, İrsen Küçük’ün topluma hizmetlerini eşi Gülin Küçük’ün, kitap olarak okullarda okutulacak şekilde derleyeceğini ifade etti.

Küçük’ün siyasi hayatta liyakate ve donanıma çok önem verdiğini söyleyen Adahan, “İrsen Küçük siyasette kaldığı süre, ne kadar dost ve yakın olursanız olun, sizi bir mevkiiye getirirken, mutlaka liyakate ve donanıma önem vermiştir. Bu çok büyük ve altı çizilmesi gereken bir özelliktir” dedi.

Adahan, İrsen Küçük’ün, siyaseti kendi için değil, toplum için yaptığını belirtti.