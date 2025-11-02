Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Yalçın Kabacıklı

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Ali Nazlıoğlu, Batuhan Calban, Ussumane Djabı, Muammer Tip (74' Ahmet Can Tokmak), Gabrıel Bawa, Cemal Şevket Kurt (86' Orhan Çokbekler), Yasin Doğan (65' Abdülaziz Köse), Pacome Loua, Kadir Erol, Durmuş Oduncu (65' Arda Emre Bekmezci).

Esentepe: Ali Karal, Emre Mutlu, Ege Can Açıkportalı (84' Salih Karal), Lukman Adeshına, Tuğra Kılıç, Benjamın Bıeleu, Mehmet Ada Arıkan, Sulyman Olamılekan Abdulganıyu (90+2' Dinçer Karal), Osman Turgut, Sander Brauer Ersoy, Dursun Ali Karal.

Kırmızı Kart: 79' Gabriel Bawa(Çetinkaya).

Goller: 50' Muammer (Çetinkaya), 39' Lukman, 62' Benjamin, 67' Ege Can Açıkportalı(Esentepe).

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 7. hafta maçında Çetinkaya, Esentepe’yi konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya – Esentepe maçını Evren Karademir yönetti. Dengeli başlayan maçta Esentepe daha iyi oynamaya başlarken, Lukman ile ilk devreyi önde tamamladı. 0 – 1

İkinci devreye Çetinkaya etkili başlarken, Muammer’in kafa golüyle skor 1 – 1 oldu. 1 – 1’den sonra Djabi ile net pozisyonu değerlendiremeyen Çetinkaya’da Djabi kullandığı penaltıda da Ali Karal’ı geçemedi.

Toparlanan Esentepe, Benjamin ve Ege Can ile goller bularak skoru 1 – 3 yaparken, Çetinkaya’da Gabriel 78’de kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Esentepe deplasmanda 3 – 1’lik galibiyet almış oldu.