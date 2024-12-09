Alithia habere manşetten “Orta Doğuda Jeopolitik Deprem… Suriye: Esad Rejimi Bir Gecede Yıkıldı” başlığıyla yer verdi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün öğleden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon der Leyen ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmesinde bölgede hakim olan durumdan endişe belirten Hristodulidis ve Leyen bu gelişmenin, bölgesel güvenlik ve mülteciler de dahil bölgeye, Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya olası etkilerini ele aldı. İkili, sürekli iletişim ve eşgüdüm içerisinde olma kararı aldı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Andonio Kosta’dan da Suriye’deki gelişmeleri Avrupa Konseyi gündemine eklemesini istediği haber verildi.

Hristodulidis dün gece “X” platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rum Yönetimi'nin Suriye’deki durumu çok yakından ve gerekli dikkatle izlediğini belirterek “Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmeli” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeliler Limasol’da planlı, Lefkoşa’nın Rum kesiminde ise plansız olarak Esad’ın düşürülmesini sokakta kutladı. Rum medyasına konuşan Suriyeliler şartlar elverir elvermez vatanlarına, Suriye’deki evlerine geri dönmeye hazır olduklarını, “artık korkusuzca dönebileceklerini” söyledi.

Habere göre, yaklaşık bin kadar Suriyeli Esad rejiminin düşüşünden önce sosyal medya üzerinden planlayarak dün öğle saatlerinde Limasol’da, Rum polisinin 120 tam teçhizatlı personeli ile aldığı geniş güvenlik önlemleri altında bir sokak kutlaması gerçekleştirdi.

Suriyeliler panolar, dövizler ve ülkelerinin bayraklarını taşıyarak Esad karşıtı ve rejim muhalifi güçler lehine sloganlar attı, araçlarla Limasol sokaklarında dolaştı, ardından sahil bölgesinde toplanarak kutlamalarına saatlerce şarkılar söyleyerek, dans ederek ve geleneksel tatlılarından dağıtarak saatlerce kutladı.

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Suriyeliler de hem “Eleftheria (Özgürlük) Meydanında” hem de araçlarıyla Lefkoşa sokaklarında kutlama yaptığı kaydedildi.

Fileleftheros haberi manşetten “Çevremizde Tuzaklarla Devriliş… Suriye’deki Gelişmeler Bütün Bölgeye Yeni Sahne Getiriyor… Kıbrıs ve Avrupa’ya Yeni Göç Dalgalarından Endişe… Hristodulidis-Fon der Leyen Telefon Görüşmesi” başlığıyla aktardı.

