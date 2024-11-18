Demirhan’daki bir marketten, 25 yaşındaki Elif Şen, bin 731 TL değerinde kişisel bakım ürünlerini ödemeden marketten ayrıldı.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Sirkat suçundan tutuklanan Elif Şen dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Elif Sümeyya Şen’in, 16 Kasım’da, Demirhan’da saat 17:40’ta, Erülkü Süpermarket içerisindeki kozmetik bölümünde toplam değerleri bin 755 TL olan 3 adet Veet Mucizevi marka yağ ve bir adet Loreal Elseve Color Vive marka saç maskesini kendisine ait koyu çanta içerisine koyarak kasadan ödeme yapmadan geçip sirkat ettiğini açıkladı. Sirkat edilen ürünlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise suçunu kabul ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.