Kuzey Kıbrıs turizm sektörü 2026 yılına beklenen performansla başlayamadı. Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sektörün karşı karşıya olduğu ekonomik risklere dikkat çekerek hükümete ve iş dünyasına “akılcı ve gerçekçi adımlar” çağrısı yaptı.

Çağıner yaptığı açıklamada, içinde bulunulan dönemin duygusallık veya hayalcilikle değil, akılcı planlamayla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Turizm sektörünün tek başına değil, tüm paydaşların birlikte hareket etmesiyle bu zor sürecin aşılabileceğini belirtti.

2026 yılının turizm açısından iyi başlamadığını ifade eden Çağıner, yüksek girdi maliyetlerinin zaten sektör üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi. Buna ek olarak bölgedeki savaşın etkileri ve son akaryakıt zammının, turizm başta olmak üzere tüm sektörleri zor bir yılın beklediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ekonomik koşulların ağırlaştığı bu süreçte işletmelerin korunmasının hayati önem taşıdığını belirten Çağıner, aksi halde işsizliğin ciddi şekilde artabileceği uyarısında bulundu.

“İstihdamı korumak birinci görevimiz olmalıdır” diyen Çağıner, ekonomik çarkların durmadan dönmesinin ülke ekonomisi için kritik olduğunu ifade etti.

Turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için akılcı ekonomik politikalar ve sektörleri koruyan önlemlerin hızla devreye sokulması gerektiğini vurgulayan Çağıner, zor bir dönemden geçildiğini ancak doğru adımlar atılması halinde bunun birlikte aşılabileceğini kaydetti.