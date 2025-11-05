Bakanlık açıklamasında Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü veya bağlı kaza birimlerine yapılması gereken başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler; ""Başvuru formu, alınan malzemenin görüldüğüne dair rapor, 2025 yılı Mesleki Su Ürünleri Avcılık İzin Belgesi fotokopisi, fatura veya makbuz, kimlik fotokopisi, Tekne Kayıt Belgesi fotokopisi." olarak sıralandı.

Açıklamada, söz konusu destekleme programının, ülke balıkçılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, küçük ölçekli balıkçıların av malzemesi temininde yaşadığı maliyet yükünü azaltmak ve sektörde ekonomik canlılığı artırmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Desteklemenin, 5–28 Kasım tarihleri arasında satın alınacak balıkçılık av malzemeleri (ağ, baragadi malzemeleri, olta, misina, şamandıra, mantar, kurşun, halat, balık bulucu ekipmanı, vinç ve aksamları vb.) için geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, destekleme oranının, KDV hariç fatura bedelinin yüzde 50’si olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, A sınıfı izin sahipleri için destekleme üst sınırının 20 bin, B sınıfı izin sahipleri için ise 60 bin TL olduğu bildirildi. Tam göz açıklığı 36 mm veya ağ göz açıklığı 18 mm’den küçük olan ağlar, gıda veya yakıt alımları ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yapılan alımların destekleme kapsamı dışında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, başvuruların Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından inceleneceği, uygun bulunan başvuruların ödemelerinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla hak sahiplerine aktarılacağı, her hak sahibinin yalnızca bir tekne için destekleme alabileceği ifade edildi.

Gerçeğe aykırı belge veya beyan tespiti halinde yapılan ödemelerin, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa hükümlerine göre geri tahsil edileceği ve haksız yere destekleme aldığı belirlenen kişilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacağı da kaydedildi.