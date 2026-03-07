Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na inşa edilen yeni derslik dün düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta ilk sözü alan Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Kıymet Alioğlu,

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan yeni derslik binası hakkında bilgi vererek, belediyenin her zaman yanlarında olduğunu söyledi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de, “eğitime yatırım geleceğe yatırım” inancıyla çalıştıklarını kaydederek, tüm okullara eşit şekilde destek sağlama kararlılığında olduklarını belirtti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin 20 Kasım’da Cihangir - Düzova İlkokulu’na da derslik açtığını anımsatan Karavezirler, buraya 26 milyon TL, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na da 28 milyon TL civarında bir kaynak harcandığını belirtti. Okullara yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Karavezirler, “Eksiği olan okulumuz kalmayacak” dedi.

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, uluslararası standartlarda bir derslik yapıldığını söyleyip Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne ve Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, “Bu bölgede her yere örnek olacak bir dayanışma görüyoruz” dedi ve eğitime öncelik veren Ali Karavezirler’in şevkle çalıştığını, bunu da yalnız yapmadığını kaydetti.