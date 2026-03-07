Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… İstatistik Kurumu verilerine göre, kadınlara yönelik fiziksel şiddet vakaları hem mutlak sayı hem de oransal olarak artarken, özellikle “darp” vakalarında artış dikkat çekti.

İstatistik Kurumu, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladığı Kadın İstatistiklerini bu yıl da kamuoyu ile paylaştı.

İstatistik Kurumu’nun Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nden derlediği verilere göre, özellikle “darp” vakalarında dikkat çeken bir artış izlendi.

Beş yıllık değerlendirme sonucunda, kadınlara yönelik fiziksel şiddet vakaları hem mutlak sayı hem de oransal olarak artış gösterdi.

2025 yılı verilerine göre, darp yüzde 43,8 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 9,4 ile Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket etmek, yüzde 8,4 ile rahatsızlık vermek, yüzde 6,2 ile telefonda tahkir edici arama/mesaj, yüzde 6 ile şiddet kullanma tehdidi izledi.

2025 yılında kadına karşı toplam bin 28 suç işlenirken, “darp” yüzde 30 ile en çok Lefkoşa ilçesinde, Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket etmek yüzde 29 ile en çok Girne ilçesinde, rahatsızlık yüzde 44 ile en çok Lefkoşa ilçesinde, telefonda tahkir edici arama/mesaj yüzde 30 ile en çok Gazimağusa ilçesinde, şiddet kullanma tehdidi yüzde 29 ile en çok Girne ilçesinde gerçekleşti.