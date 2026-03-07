Maliye Bakanı Özdemir Berova, Canan Onurer'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabahın Haberleri' isimli programa telefonla bağlandı. Berova, akaryakıt fiyatlarına gelen 6 TL'lik zammın ardından yapılan “Maliye Bakanlığı bütçe açığını kapatmak için böyle bir hamle yaptı” söylemini kesinlikle reddettiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun akaryakıt zammını 2.5 TL olarak öngördüğünün hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Orta Doğu’daki gerginlik ve savaş dünya piyasalarını oldukça etkiliyor. Olayın gerçekleştiği nokta, petrol üretim ve tedarik hatlarının yüzde 20’sini karşılıyor. Bu vesileyle bakıldığı zaman varil başına petrol fiyatları günlük değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarını belirlerken Fiyat İstikrar Fonu üzerinden dalgalanmaları absorbe etmeye çalışıyoruz.

20 Kasım’dan bugüne kadar akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Aralık ayında oluşan yüzde 40’ın üzerinde hayat pahalılığına rağmen Fiyat İstikrar Fonu kullanılarak akaryakıt fiyatlarını dengede tutma sistemimiz var. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz günden itibaren bize benzer sistemi hayata soktu. Son birkaç gün içerisinde fiyatlarda yukarı yönlü bir çıkış gördük. Sayın Bakan bir gün öncenin verileri üzerinden yorum yaptı, biz ise değişimin olacağı gündeki veriler üzerine baktık. Fiyatların yükselmesiyle birlikte Fiyat İstikrar Fonu’nda ciddi bir daralma oluştu. Dizelde eksiye giden bir durumun olduğunu da gördük. Akaryakıt gelirleri açısından bakacak olursak, devlete gelir kalemi Fiyat İstikrar Fonu ve Katma Değer Vergisi üzerinden belirleniyor…”

Berova, her çarşamba günü fiyat ayarlaması yaptıklarına işaret ederek, Orta Doğu’daki savaşla ilgili 4-8 haftalık bir süreçten bahsedildiğini söyledi. Berova, “Maliye Bakanlığı bütçe açığını kapatmak için böyle bir hamle yaptı” söylemini kesinlikle reddettiğini kaydetti.

Berova, “Zamanında alınmayan önlem, öngörüsüz çığ topu gibi büyüyebilecek olguları ortaya çıkarabilir” dedi. Bu krizi ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle aşabilecek güçte olduklarını belirten Berova, panik havası oluşturacak bir durumun kesinlikle olmadığını söyledi.